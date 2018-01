Norofirus nog niet onder controle in Beuckelaer

In verzorgingshuis Beuckelaer in Sint Annaparochie zijn nog altijd maatregelen nodig om het norovirus eronder te krijgen. Het verzorgingshuis heeft al bijna twee weken te maken met die vorm van buikgriep. Bewoners blijven zo veel mogelijk in hun appartement, ze eten en koffiedrinken niet samen.

Familie wordt gevraagd om zo weinig mogelijk op bezoek te komen. Het personeel let extra op de hygiëne, dan gaat het vooral om goed handen wassen. Op het moment zijn er nog een stuk of vijf bewoners ziek. In totaal zijn bijna 70 bewoners en personeelsleden ziek geweest door het norovirus.