Minister Schouten praat met Frankrijk over pulsvissen

Minister Schouten praat met Frankrijk over de toekomst van het pulsvissen. Het Europees Parlement heeft vorige week voor een verbod gestemd, vooral onder druk van Frankrijk. Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd in de nieuwe techniek, die zorgt voor minder schade aan de zeebodem en ook gebruiken schepen minder brandstof. De Franse vissers zien er niets in en hebben flink tegen het pulsvissen gelobbyd.

Nu het Europees Parlement een verbod wil, dreigt dat een groot deel van de Nederlandse vissers de kop te kosten. Ze hebben maandag crisisoverleg gehad met minister Schouten. Ze spreekt binnenkort weer met haar Franse collega.