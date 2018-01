Bewoners van de wijk De Trisken in Drachten kunnen binnenkort op pad met een deelauto. De auto is elektrisch en wordt beschikbaar gesteld door vervoersbedrijf Arriva. Hij rijdt alleen in de gemeente Smallingerland. Een groep vrijwilligers is druk bezig met de voorbereidingen. Ze krijgen daarbij steun van onder andere de gemeente Smallingerland en de provincie.