"Goed idee om kinderen tot 21 bij pleegouders te houden"

Het is een heel goed idee om pleegkinderen tot hun 21e bij hun pleegouders te laten wonen. Dat zegt Jeugdhulp Friesland in reactie op het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid. Nu mogen kinderen nog tot hun 18e bij de pleegouders blijven wonen. Daarna houdt de vergoeding op. De minister wil die leeftijd verhogen naar 21 jaar.

Maatwerk

Volgens hem zijn veel kinderen van 18 jaar er nog niet aan toe om voor zichzelf te moeten zorgen. Vooral kwetsbare kinderen niet. Jan Lunshof van Jeugdhulp Friesland is dat volledig met de minister eens. Hij pleit voor maatwerk. Er moet per geval worden bekeken wanneer een pleegkind eraan toe is om het huis te verlaten. "Je zet je eigen kinderen ook niet de deur uit als ze 18 jaar worden", zegt Lunshof.

21 jaar

Voor veel pleegouders voelt het rot om de kinderen te moeten laten gaan, terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Maar als er geen financiële vergoeding meer tegenover staat, is het voor sommige pleegouders financiële niet meer haalbaar om pleegkinderen te onderhouden. Minister De Jonge wil de komende tijd praten met gemeenten, kinderen en pleegouders over het verhogen van de opvangleeftijd naar 21 jaar.