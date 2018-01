VIDEO: "Lekker, lekker, lekker" met kroegbaas Jolke

Kroegbaas Jolke Nijenhuis (71 jaar) is al zo'n fenomeen dat de band Bad Mood een liedje over hem heeft gemaakt. Voor het maken van een videoclip waren ze in zijn café in Terwispel. In 2012 was Jolke al eens te zien in Hea! Zijn favoriete uitspraak is "Lekker, lekker, lekker..." En zo heet het nummer dan dus ook. De band maakt gewoonlijk alternatieve rockmuziek, maar wil met dit nummer een eerbetoon aan Jolke brengen. "Misschien wordt het wel een carnavalshit", zegt bandlid Eduard Rekker.

Jolke dronk vroeger altijd Amstelbier, maar is overgestapt op Heineken. Na elke slok zegt hij "lekker, lekker, lekker." Hij vindt het geweldig dat een nummer over hem is gemaakt. "Een barman die zelf drinkt, kan wel, als je de kop er maar bij houdt. Ik neem net genoeg, je moet niet te veel drinken." Hij is nog iedere dag in de weer, "er zijn ook wel eens dagen dat ik niet weet wat ik doe." Maar hij denkt er niet aan om met pensioen te gaan: "dit is mijn hobby."