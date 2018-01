Bibliotheek in Blokhuispoort is bijna klaar: donderdag open

De bibliotheek in de Blokhuispoort in Leeuwarden is bijna klaar. In de voormalige gevangenis zijn tientallen bouwvakkers en verhuizers nog druk bezig met de inrichting van de nieuwe bibliotheek. De bibliotheek gaat donderdag voor het eerst open. Voor die tijd moeten nog zo'n 80.000 boeken worden verhuisd van de tijdelijke Pop-Up Bieb aan het Zaailand. Eerder zat de bieb in het beursgebouw, maar daar komt de Rijksuniversiteit Groningen in.

De nieuwe naam van de bibliotheek wordt 'dbieb'. Volgens directeur Hans van der Veen spreek je het wel gewoon uit als 'de bieb' en is het weglaten van de 'e' in het woord 'de' een visueel grapje. "Het is een moderne bieb, één van de mooiste van Nederland, waar je op ontdekkingstocht kunt en verrijkt uit komt."