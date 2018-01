Leerlingen in actie tegen 'plastic soep'

Scholen in Ferwerderadiel komen in actie tegen 'plastic soep' in de Waddenzee. Kinderen van basisscholen, peuterspeelzalen en het voortgezet onderwijs uit de gemeente doen allemaal mee aan een gemeenschappelijk project 'Eb en Vloed'. Een van de onderdelen is om met behulp van kunstenaars kunstwerken te maken van afval dat uit de Waddenzee komt. Het project is maandag afgetrapt in sporthal De Heechfinne in Ferwert.

Het Eb en Vloed-project is bedoeld om kinderen in Ferwerderadiel meer te betrekken bij de omgeving waarin ze opgroeien. Door dwarsverbanden te leggen tussen cultuur, sport, kunst en educatie wil het project ook aansluiten bij de 'mienskips'gedachte van Culturele Hoofdstad.