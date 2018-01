Opening Leeuwarden-Fryslân 2018:wat gebeurt waar en wanneer?

Het is eindelijk zover: vrijdag 26 en zaterdag 27 januari wordt het jaar van Culturele Hoofdstad geopend. Vrijdag is de opening in de hele provincie en zaterdag ligt de nadruk op Leeuwarden. Hier vind je het programma, van wat waar en hoe laat is te zien.

Vrijdag

Om 12.00 uur luiden schoolkinderen Leeuwarden-Fryslân 2018 in door het lied 'Seis oere thús' te zingen. Ook verspreiden ze filmpjes op Facebook met de hashtag #2018begjint.

Van 19.00 tot 22.00 uur worden op vele plekken in de hele provincie verhalen verteld, niet alleen in zo'n honderd musea, maar ook bij veel particulieren thuis. Mensen ontmoeten elkaar in winterwarme sfeer om naar de verhalen te luisteren.

Zaterdag

Tussen 13.00 en 15.00 uur laten kinderen in verschillende Leeuwarder winkelcentrum zien wat ze hebben geleerd bij het LF-project Adje Lambertz.

Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn in de stad voorproefjes van zestig projecten die later in het jaar te zien zijn zoals De Stormruiter. Bij de stadspoorten worden bezoekers begroet door Friese paarden. Lân fan taal, in het paviljoen OBE op het Oldehoofsterkerkhof kunnen mensen zich verwonderen over de rijkdom van meertaligheid. Er is muziek van het Oranjewoud Festival en '8ste dag' inspireert het publiek met een kilometerslange 'fluisterlijn'.

Van 21.15 tot 22.15 uur is de officiële opening. Alle mensen komen bij elkaar op drie pleinen: het Oldehoofsterkerkhof, Gouverneursplein en het Wilhelminaplein. Daar doen honderden muzikanten en zo'n duizend koorleden mee aan het LF-lied van Nynke Laverman 'Seis oere thús.' Er zijn optredens van onder andere Nynke Laverman, Piter Wilkens en het Noord Nederlands Orkest. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn daar ook bij en doen de officiële openingshandeling.

Om 22.15 uur klinken overal in Fryslân op hetzelfde moment de kerkklokken.

Hoe is het volgen?

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feest mee te maken. Uiteraard doet Omrop Fryslân ook verslag op radio, televisie en internet. De opening is bij AVROTROS op NPO1 te zien vanaf 21.35 uur.