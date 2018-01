DDFK-gemeenten onderzoeken komst autismecampus

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland laten onderzoeken of er een autismecampus in hun gebied kan komen. Het initiatief werd in eerste instantie vanwege de kosten afgeblazen, maar een projectleider gaat nu toch de mogelijkheden onderzoeken. De kosten voor het onderzoek zijn zo'n 60.000 euro. De DDFK-gemeenten betalen 30.000 euro, de rest van het bedrag komt van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en het Iepen Mienskipsfonds.

In Tjalleberd en Burgum zijn al van deze nieuwe vormen van dagbesteding voor mensen met autisme. In Drachten is een speciaal Lyceum. De initiatieven moeten uitval van jongeren met autisme in het voortgezet onderwijs voorkomen.