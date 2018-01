Partijnaam 'Heerenveen Lokaal' niet op stembiljet

De naam 'Heerenveen Lokaal' komt niet op de stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat bleek maandagochtend uit een uitspraak van de Raad van State. De partij kan nu alleen meedoen met een blanco lijst, dus zonder partijnaam.

Het centraal stembureau wil de naam niet registreren omdat de partij een dag te laat was met het inleveren van de papieren. Volgens de partij had het stembureau hier eerst mee ingestemd, maar volgens de Raad van State had het bureau dat niet mogen doen.