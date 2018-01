Dongeradeel gunt lichtplan Markt Dokkum aan Philips

De gemeente Dongeradeel wil voor een deel van de herinrichting van de Markt in Dokkum afwijken van de aanbestedingsregels. Normaal gesproken moeten gemeenten bedragen boven de 50.000 euro meervoudig aanbesteden. In dit geval wil de gemeente de openbare verlichting voor 116.000 euro laten aanleggen door Philips Lightning.

Vanwege het complexe en unieke karakter van het werk, dat bestaat uit vier lichtmasten van dertien meter hoog, zou Philips het enige bedrijf zijn dat het werk binnen de planning kan uitvoeren. Als Dongeradeel het werk openbaar zou aanbesteden, dan loopt het project vertraging op met extra kosten als gevolg.

Onderdeel van de herinrichting van het plein is de aanleg van één van de elf fonteinen in Fryslân in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.