Geen opnamestop bij verslavingszorg Fryslân

De opnamestop van verslaafden in Groningen en Drenthe heeft geen gevolgen voor cliënten in Fryslân. Verslavingszorg Noord-Nederland neemt voorlopig geen nieuwe cliënten aan in de vestigingen in Winschoten en Emmen. Er zijn daar op het moment te weinig psychologen en psychiaters om alle verslaafden die zich melden te kunnen helpen. Verslavingszorg probeert om alle nieuwe cliënten binnen vier tot zes weken te behandelen.

Verslavingszorg Noord-Nederland is bezig met het aannemen en opleiden van nieuwe medewerkers om de wachtlijst weer te kunnen wegwerken. Het aantal mensen dat zich bij de verslavingszorg meldt met een hulpvraag, is de laatste twee jaar met tien procent toegenomen.