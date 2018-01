Basisscholen Dantumadiel hebben groot lerarentekort

Het lerarentekort in Dantumadiel is zo groot, dat basisscholen in die gemeente bijna geen invallers meer kunnen vinden als de leraren ziek zijn. Dat meldt onderwijskoepel PCB in een brief aan de ouders. De scholen vragen nu aan de ouders of ze ook mensen kennen die les mogen geven, zodat die in voorkomende gevallen de lessen kunnen overnemen.

"De zorgen zijn groot", zegt Gert van Tol, directeur bij onderwijskoepel PCB. "Het lerarentekort zorgt voor werkdruk bij collega's, die zich vervolgens niet ziek durven te melden. Want bij ziekte proberen we de groep te verdelen over de andere leerkrachten op de school. Maar we kunnen geen ijzer met handen breken. Daarom de vraag aan ouders of ze mensen in hun netwerk hebben die een onderwijsbevoegdheid hebben, zodat zij kunnen bijspringen."

Oplossing

Een structurele oplossing voor het lerarentekort zou volgens Van Tol zijn dat het vak van leraar weer aantrekkelijk wordt gemaakt. Dit zou moeten gebeuren door de werkdruk te verlichten en meer loon te geven. Op 14 februari wordt er in Fryslân door basischooldocenten gestaakt om dit af te dwingen.