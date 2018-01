Auto rijdt de sloot in bij knooppunt Heerenveen

Een autobestuurder is maandagochtend in een sloot belandt op de A32 bij knooppunt Heerenveen. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en in het water. De brandweer, duikteams en een traumateam werden opgeroepen, maar de bestuurder was al uit de auto toen de hulpdiensten aankwamen. Het slachtoffer is daarna op verwondingen gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is.