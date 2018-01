Friese trui moet de wereld veroveren

Er wordt op het moment een Friese trui ontwikkeld, die op de lange termijn de concurrentie aan moet kunnen met de wereldberoemde Noorse en Ierse truien. Social Lab 'it Erfskip' in Leeuwarden werkt daar aan. De trui wordt in Fryslân gemaakt van materialen uit Fryslân; vlas en oude wollen truien.

It Erfskip is nog op zoek naar oude Friese breipatronen en wil de vlasproductie in de provincie stimuleren. Afvalverwerker Omrin en het Leger des Heils doen al mee aan het project. Het bedrijf Loop.a.life, dat veel ervaring heeft met het op de markt brengen van duurzame kleding, is ook een belangrijke partner.

De truien moeten met de wintercollectie van 2018/2019 in de winkels liggen.