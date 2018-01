In een sloot langs de Zomerweg bij Hurdegaryp is maandagochtend een dode persoon gevonden. De politie doet op het moment onderzoek naar de vondst. Daarbij moet ook duidelijk worden om wie het gaat en wat de doodsoorzaak is.

Het lichaam is overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Daar vindt nader onderzoek plaats.