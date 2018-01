Ben Schröder winnaar van Indoor Drachten

Ben Schröder uit Tubbergen heeft de Grote Prijs van Indoor Drachten op zijn naam geschreven. Samen met zijn paard Davino Q was hij in de barrage de beste van acht combinaties.

Voor volle tribunes in Drachten waren het bekende namen zoals Piet Raijmakers Jr. en Jur Vrieling die zich plaatsten voor de barrage. Daarin waren Schröder en Davino Q een klasse apart. Met 41.01 en geen fouten werden zij de winnaars van de eerste prijs van 20.000 euro. Jur Vrieling werd tweede. Christophe Vanderhasselt uit België derde. De Belg was de snelste in de barrage, maar hij maakte één springfout.

Schröder was na afloop erg blij met de overwinning: "Ik heb Davino nu 2,5 jaar en heb steeds rustig de tijd genomen om hem op te leiden, want het is een paard met heel veel kwaliteit. Hij beschikt over een extreem vermogen, waardoor ik hem ook steeds weer kort voor de hindernissen kan plaatsen. Daarbij heeft hij een grote galop en die twee zaken maken van Davino een zeer competitief paard, dat in een barrage kan winnen", zo zei de winnaar.