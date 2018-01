Verbod op pulsvisserij treft ook Harlingen

Het verbod van Europa op de pulsvisserij kan ook voor Harlingen als vissershaven gevolgen hebben. Dat zegt burgemeester Roel Sluiter. Volgens Sluiter is het een klap voor de visserij, juist in een tijd dat Harlingen bezig is de vissershaven meer op de kaart te zetten. Zo lijkt het erop dat er eindelijk geld komt voor de zaagtandsteiger waar Harlingen al lang voor pleit.

Maar hoe de toekomst er nu uitziet nu de pulsvisserij niet door kan gaan is de vraag volgens Sluiter. "Dit is natuurlijk niet gunstig. We hebben er als Harlingen een groot belang bij dat de vissershaven blijft floreren," zo zegt Sluiter in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân.