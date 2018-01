Viermansbob 16e in Köningssee

De Nederlandse bobsleeërs, met Dennis Veenker uit Damwoude als vervanger van Jeroen Piek, hebben bij de wereldbeker in Köningssee niet voor een verrassing gezorgd. De viermansbob, met naast Veenker ook piloot Ivo de Bruin, Bror van der Zijde en Janko Franjic aan boord, werd 16e. Er deden 24 teams mee.

In de eerste run werd de Oranje bob 17e. De tweede run ging een stuk beter, maar meer dan een 14e plek zat er niet in. Dit resulteerde in een 16e plek in het eindklassement. Duitsland won de wedstrijd in Köningssee, voor Letland en Oostenrijk.