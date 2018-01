Antoinette de Jong tweede op 3000 meter in Erfurt

Antoinette de Jong is op de 3000 meter tweede geworden bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt. De Jong, Nederlands kampioene op deze afstand, reed 4.05.45. De Canadese Ivanie Blondin verraste met de winst in 4.04.86. Martina Sábliková werd derde in 4.05.91.

Jan Smeekens reed in Erfurt met 34.95 naar de tweede plaats op de 500 meter. De Noor Håvard Holmefjord Lorentzen won in 34.85.

Kjeld Nuis was net als vrijdag de beste op de 1000 meter. Nuis reed 1.08.40. Bij de dames werd Sanne van der Schaar tiende. De inwoonster van Harlingen reed 1.17.81.