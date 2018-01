Van Lokven opnieuw Nederlands kampioen karate

De 22-jarige Samantha van Lokven uit Leeuwarden is voor de 7e keer Nederlans karatekampioen geworden in de discipline kata. In karate speelt kata een centrale rol. Hierbij wordt een gevecht uitgebeeld tegen een denkbeeldige tegenstander. Op it NK Karate in Apeldoorn behaalde Samantha de hoogst mogelijk score van vier keer 5-0: "Ik ben hartstikke blij, ik heb er geen woorden voor."

Van Lokven komt oorspronkelijk uit Brabant, maar is vijf jaar geleden naar Friesland gekomen om de beste trainingen te krijgen van Raymond Snel. Hij zei 'als je bij mij komt trainen, maak ik je Nederlands kampioen'. Dat dat nu voor de zevende keer gelukt is, is een knappe prestatie volgens Snel: "Kampioen worden is natuurlijk moeilijk, maar kampioen blijven is nog moeilijker." Samantha traint zo'n tot 20 uur per week met als ultiem doel het bereiken van de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.

Morgen is er in het programma Fryslân Hjoed een reportage te zien met Samantha van Lokven. Ze is dan zelf ook te gast in de studio om meer te vertellen over kata en haar plannen voor de Olympische Spelen in Tokyo.