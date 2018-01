Noppert meteen succesvol bij PDC

Danny Noppert uit Joure heeft zichzelf zondagmiddag in Duitsland verzekerd van een PDC Tourcard. Dat betekent dat de 27-jarige darter uit Joure in elk geval twee jaar lang meedraait op het commerciële dartscircuit van de PDC. Noppert won geen enkele van de vier dagen op het Europese kwalificatietoernooi, maar stond hoog genoeg op de ranglijst om toch in aanmerking te komen voor een Tourcard. De beste resultaten van elke dag werden meegenomen in een totaalklassement. Daarin eindigde Noppert op de bovenste plaatsen.

Danny Noppert mag zichzelf nu twee jaar lang bewijzen bij de PDC. Dat is de dartsbond van beroemde darters zoals Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. In totaal zijn 128 darters ter wereld in het bezit van een Tourcard van de PDC.