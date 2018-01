Punt voor Sneek Wit Zwart

In de hoofdklasse A van het amateurvoetbal heeft Sneek Wit Zwart zondagmiddag met 0-0 gelijk gespeeld tegen Silvolde. VV Heerenveen kwam niet in actie.

In de eerste helft gebeurde er weinig in Sneek. De stand bij rust was dan ook 0-0. Na een uur spelen was er een kans voor Van der Pol, maar zijn schot raakte de lat. Tegen het einde van de wedstrijd waren er nog een paar kleine kansen voor Silvolde, maar keeper Klaas Boersma stond telkens op de goede plek.

Helemaal aan het eind waren er nog grote kansen voor Bouwmeester (Silvolde), Van der Pol (Sneek) en Wever (Sneek) maar de beginstand