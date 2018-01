"Eigen sociale werkvoorziening is niet goedkoper"

Als gemeenten uit sociale werkvoorzieningen stappen en hun eigen werkvoorzieningen inrichten willen, dan wordt dat niet goedkoper. Dat zegt directeur Alex Bonnema fan sociale werkvoorziening Caparis zondagochtend in Buro de Vries. De rust is weer terug bij werknemers die in het bedrijf werken.

Groenvoorziening

Hoe het gaat met de werknemers van de groenvoorziening in de vier gemeenten, die dat onderdeel naar zich toe getrokken hebben, weet Bonnema niet. Daar wordt niet over gecommuniceerd. Hij vindt dat jammer, omdat het belang van de werknemers in de sociale werkvoorziening daarmee niet gediend is. Leeuwarden en drie andere gemeenten hebben de groenvoorziening nu in eigen beheer.

Versplintering

Als deze gemeenten zich helemaal terugtrekken in de toekomst, voorziet Bonnema dat dat in hoop geld zal kosten. Er moeten weer nieuwe organisaties opgetuigd worden, die allemaal weer een directeur moeten hebben. Ook moeten er weer nieuwe locaties komen waar mensen aan het werk kunnen. Volgens de directeur van Caparis is die versplintering niet in het belang van de werknemers in de sociale werkvoorziening

Duidelijkheid

Caparis stelt zich daarin zakelijk op. Als er gebouwen gebruikt worden, moeten de gemeenten ervoor betalen. Ook wil Bonnema graag dat gemeenten zo snel mogelijk aangeven of ze uit willen treden. Binnen een jaar wil hij duidelijkheid over de toekomst, zodat zijn bedrijf daar ook verdere plannen in kan maken.