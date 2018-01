Sander Arends onderuit in finale Challenger Koblenz

Sander Arends en zijn Kroatische dubbelpartner Antonio Šančić hebben de finale van het ATP challengertoernooi in Koblenz verloren. In in spannende finale werd het 6-7 7-5 10-6 voor Tristan-Samuel Weissborn uit Oostenrijk en Romain Arneodo uit Monaco. Šančić raakte zaterdag nog geblesseerd aan zijn pols, maar kon de finale gewoon spelen.

In de eerste set kregen Arends en Šančić geen enkel breakpoint tegen. Wel hadden ze zelf drie breakpoints, maar het lukte niet om die te verzilveren. In de tiebreak ging het opnieuw lang gelijkop, maar een knappe forehand van Šančić bij een 4-4 stand maakte het verschil. Uiteindelijk werd de tiebreak met 7-4 gewonnen.

De koppels deden ook in de tweede set weinig voor elkaar onder. Op 5-5 pakten Weissborn en Arneodo een break op de opslag van Arends, en dat was genoeg om de set met 7-5 te winnen. De beslissende supertiebreak begon dramatisch voor Arends en Šančić. Ze kwamen al snel 4-0 achter. Op 9-2 kwamen ze noch wel terug tot 9-6, maar meer zat er niet in.

Het was voor Arends en Šančić het eerste toernooi van 2018. Op de wereldranglijst staat de Leeuwarder na de finaleplaats in Koblenz nu 88e. Komende week speelt hij het challengertoernooi in Rennes, in Frankrijk.