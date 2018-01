Jeroen Piek stopt per direct met bobsleeën

Jeroen Piek uit Heerenveen stopt per direct met bobsleeën. De sporter uit Heerenveen is woensdag bij een training geblesseerd geraakt. Er zit waarschijnlijk een scheurtje in zijn bovenbeen. Dat zal de komende week worden onderzocht. Het was sowieso onzeker of Piek na dit bobsleeseizoen zou doorgaan met de sport, maar nu heeft hij de knoop voor het seizoenseinde al doorgehakt.

"Ik had mijn carrière graag afgesloten in de slee, maar het mag helaas niet zo zijn. Ik heb gelukkig genoeg mooie prestaties en verhalen om op terug te kijken. Het is mooi geweest", vertelt Piek vanuit Duitsland. Hij zat twee periodes in de bobslee, van 2010 tot en met 2014 en het afgelopen seizoen. Met de Nederlandse viermansbob kon Piek zich niet plaatsen voor de Olympische Spelen.

Piek doet zondag al niet meer mee aan de wereldbekerwedstrijd in Königssee. Dennis Veenker uit Damwâld neemt zijn plaats in.