"Een huis verloren en meteen weer terugverdiend"

Van de ene op de andere dag miljonair geworden en een dag later weer met lege handen staan. Dat is de wereld van het digitale geld, de cryptocurrency. Dit weekeinde kwamen 160 handelaars in digitale munten voor het eerst bijeen in Leeuwarden om over de toekomst te praten. De Friese handelaars hebben veel vertrouwen in die toekomst. "Het is allemaal wel wat onzeker, maar ook heel spannend om in deze nieuwe munten te handelen", zegt een van de bezoekers. "Ik heb een speciale app op mijn telefoon, waarop ik kan zien hoe de digitale munten het doen. En zo heb ik al flink wat geld verdiend."

Niet bang

Het bekendste digitale geld is wel de Bitcoin. Een munt waarmee mensen veel geld hebben verdiend door hem goedkoop te kopen en duur weer van de hand te doen. De afgelopen week ging de munt heel hard onderuit, maar de waarde vloog daarna ook weer omhoog. "In de ochtend had ik de waarden van een compleet huis verloren, maar 's middags had ik het al weer terugverdiend", aldus een van de bezoekers. "Ik word daar niet bang van, want ik zit al iets langer in de bitcoins dus ik weet hoe het kan gaan."

Jongste handelaar

Met name onder jongvolwassenen wordt er gehandeld in digitale munten. De jongste handelaar, die afkwam op de bijeenkomst van dit weekeinde was 16 jaar oud. Ook hij verwacht redelijk te kunnen verdienen aan de cryptocurrency, ook in slechte tijden. "Als de waarde nu 90 procent onderuitgaat, dan zou ik er zelfs meer geld in investeren." De bijeenkomst moet over een maand een vervolg krijgen.