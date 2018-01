Eerste letters Sichtberens opgehangen in Leeuwarden

De eerste letters van het project Sichtberens zijn zondag opgehangen aan het Stephensonviaduct aan de westkant van Leeuwarden. Overal in de stad verschijnen deze week letters op gebouwen, bruggen en wegen. Deze worden opgehangen voor Culturele Hoofdstad. Ze vormen woorden in het Fries, Nederlands, Engels, Duits en Arabisch. Initiatiefnemers Marten Winters en Aad van Altena willen op deze manier meertaligheid zichtbaar maken in het straatbeeld.

De letters blijven het hele jaar hangen en mogelijk krijgen enkele woorden een permanent plekje. Later deze week komen ze onder andere op het voormalige V&D-gebouw en op het provinciehuis.