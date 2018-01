Hulshoff blijft nog drie wedstrijden hoofdtrainer Cambuur

Sipke Hulshoff blijft ook de komende drie wedstrijden nog hoofdtrainer bij SC Cambuur. Daarna wordt er een nieuwe coach gepresenteerd, vertelde Hulshoff zondag tijdens de voorbereiding op de wedstrijd tegen Jong Ajax. Daarna zit hij dus ook nog op de bank tegen Jong FC Utrecht en FC Twente. In Jong Ajax treft Cambuur 'de best voetballende ploeg van de Jupiler League', vindt Hulshoff. "Dat team is normaal gesproken beter dan ons. Maar we willen onze huid zo duur mogelijk verkopen en zullen maandag niet een stap terug doen. We willen de lijn van de laatste tijd doortrekken."

De Leeuwarders spelen maandag met één wisseling in de basis in vergelijking met de wedstrijd tegen Jong AZ. Justin Mathieu zit weer op de bank en zijn plaats wordt ingenomen door Issa Kallon. Furdjel Narsingh is maandag niet inzetbaar, hij is nog geblesseerd en wordt klaargestoomd voor de bekerwedstrijd tegen FC Twente. Volgens Hulshoff is de concurrentie momenteel groot bij Cambuur. "Er kloppen flink wat jongens op de deur. Rosheuvel, Boerlage, Van der Laan en El Baad zijn jongens, die we zo kunnen inpassen."