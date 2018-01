Natuurorganisaties samen in monumentale boerderij Wurdum

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten krijgen samen één kantoor in Fryslân. Ze komen aan de Brédyk in Wurdum, in een monumentale boerderij. Het is de bedoeling dat beide natuurorganisaties meer gaan samenwerken.

Staatsbosbeheer heeft momenteel nog een kantoor in Groningen, maar keert met deze nieuwe plek terug in Fryslân. Voor Natuurmonumenten wordt het een nieuwe plek voor de medewerkers. Dinsdag 23 januari zal wethouder Henk Deinum van Leeuwarden de natuurorganisaties welkom heten op de nieuwe locatie.