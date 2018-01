Cultureel jaar 2018 begonnen in Valletta op Malta

In Valletta op Malta was zaterdagavond de opening van Culturele Hoofdstad. Samen met Leeuwarden is deze historische stad in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Het openingsweekend is daar dus een week eerder dan in Leeuwarden. Er was een grote show met lichtprojecties in het donker, bijvoorbeeld met een groot mensenfiguur van licht.

Tussen Leeuwarden en Valletta zijn er diverse samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld de virtuele tunnel van Leeuwarden naar Malta, een ontwerp van Leanne Wijnsma. En Opera Spanga voert de opera Aïda niet alleen in Fryslân op, maar ook op Malta. Het project 'Patatoes go wild' gaat over poëzie en aardappelen: pootaardappelen uit Het Bildt en natuurlijk Malta's van Malta. In de winkels in Valletta kun je deze week flesjes water kopen, waarop gedichten over aardappelen staan.