Het was een drukke horecanacht in Leeuwarden met vechtpartijen op diverse plaatsen. Er zijn geen gewonden gevallen. Voor het gerechtshof op het Zaailand kregen drie jongens van 19 jaar proces-verbaal, omdat ze aan het vechten waren. Niemand wilde aangifte doen.

In een café in de Grote Hoogstraat was er binnen een vechtpartij. Ook hier wilde niemand aangifte doen, maar de politie heeft wel een jongen van 19 jaar aangehouden.