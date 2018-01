Dumfries over stoot en kruisgreep: "Ik moet volwassen zijn"

Denzel Dumfries van SC Heerenveen was zaterdagavond in de wedstrijd tegen Vitesse (1-1) de man die de klappen moest opvangen in Arnhem. De verdediger kreeg in de eerste helft een elleboog in het gezicht van Tim Matavž en werd na rust in zijn kruis gegrepen door Matt Miazga.

Ballen

Na de wedstrijd wil hij niet te diep ingaan op beide incidenten. "Dat laat ik verder aan de KNVB over, die weet wel raad met de beelden die er zijn", zegt hij over de elleboogstoot van Matavž. Op de knijppartij van Miazga reageert hij luchtiger. "Tsja, hij grijpt me duidelijk bij de ballen, maar het is ook moeilijk om daarnaast te grijpen."

Volwassen

In beide gevallen bleef Dumfries wonderbaarlijk rustig. "Ik weet dat ik op bepaalde momenten het hoofd er bij moet houden", verklaart hij. "We hadden de punten hard nodig en ik kon me bij een 1-1 stand niets permitteren. Ik moet volwassen zijn op dat moment en er boven staan. Dat heb ik gedaan en ik ben wel tevreden met dit punt."

Heerlijk

Vitesse bleef de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar toch kwam Heerenveen aan het einde van de eerste helft op gelijke hoogte door een doelpunt van Pelle van Amersfoort. "Ik dacht eerst dat hij op de lat zou komen, maar hij viel echt heerlijk binnen", zegt een blije Van Amersfoort over zijn derde doelpunt op rij.

Kans benut

Ook trainer Jurgen Streppel was uiteindelijk tevreden. "We konden weinig kansen creëren tegen Vitesse, maar de eerste de beste kans was ook gelijk een doelpunt."