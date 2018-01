Politie waarschuwt voor gladheid, diverse ongelukken

De politie waarschuwt voor gladheid op de wegen in Fryslân en de rest van Noord-Nederland, deze zondagochtend, en geeft het advies om voorzichtig te zijn en it rydgedrach oan te passen. Er waren diverse ongelukken verspreid over de provincie, zegt de politie.

— Politie Leeuwarden (@politie_lwdn) January 21, 2018

Op de Centrale As bij De Falom was zondagmorgen om zeven uur een auto van de weg geraakt en op de zijkant in een weiland terechtgekomen. De bestuurster is naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.

Drukte i.v.m. veel auto's die van de weg glijden in team Noordoost Fryslân. Vooral Sintrale As N356. Maar ook op gemeentewegen is het soms verraderlijk glad. Opletten dus! — WijkagentDantumadiel (@WA_Dantumadiel) January 21, 2018

Bij Oosterwolde reed een auto tegen een boom. De politie heeft de bestuurder naar huis gebracht, die hoefde niet naar het ziekenhuis.

Bij Heerenveen op de A7 vloog een auto uit de bocht, maar daar vielen ook geen gewonden bij.

De politie noemt verder nog enkele slippartijen met alleen blikschade.

Ook het KNMI waarschuwt dat het in het hele land glad kan zijn door opvriezing op winterse buien. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid.