Een man en een vrouw zijn zaterdagnacht gewond geraakt, toen ze bij Engwierum met de auto op de zijkant in een sloot belandden. Dat kwam waarschijnlijk door de gladheid op de weg. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn. De zwaar beschadigde auto is door een berger weggesleept.