IJshockeyers UNIS Flyers winnen na penalty shots van Geleen

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben zaterdagavond na penalty shots de competitiewedstrijd van Geleen gewonnen. In Heerenveen werd het na het nemen van penalty shots 3-2 voor de ploeg van Mike Nason.

In de eerste periode werd er niet gescoord. Dat werd wel gedaan in de tweede periode. Adam Bezak zette UNIS Flyers op voorsprong. Lang konden de Friezen daar niet van genieten, want Jord Smit maakte gelijk en even later zorgde Mike Gysbrechts ervoor dat Geleen aan de leiding kwam. Met een tussenstand van 2-1 kwam er een eind aan de tweede periode.

In de derde periode zette UNIS Flyers-speler Tony Demelinne beide ploegen weer in evenwicht. Penalty shots moesten een winnaar aanwijzen en dat werd de thuisploeg. Sjoerd Idzenga hield de beslissende penalty shots tegen, waardoor UNIS Flyers als winnaar van het ijs stapte.