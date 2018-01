SC Heerenveen begint tweede seizoenshelft met gelijkspel

SC Heerenveen is de tweede seizoenshelft begonnen met een gelijkspel tegen Vitesse. In Arnhem speelde de ploeg van trainer Jurgen Streppel zaterdagavond met 1-1 gelijk tegen de bekerwinnaar van vorig seizoen.

Streppel kon tegen Vitesse weer een beroep doen op buitenspelers Arber Zeneli en Martin Ødegaard. Zij begonnen beide in de basis, net als keeper Martin Hansen.

Heerenveen moest in de beginfase het initiatief aan Vitesse laten en kwam na dertien minuten op achterstand. Verdediger Daniel Høegh was eerder bij de bal dan Vitesse-spits Tim Matavz, maar schoot de bal ongelukkig achter zijn eigen keeper. Diezelfde Matavz mocht na een half uur spelen blij zijn dat hij nog op het veld mocht blijven staan, nadat hij zijn elleboog in het gezicht van Denzel Dumfries plantte.

Beauty van Van Amersfoort

Vitesse bleef de bovenliggende partij, maar toch was het Heerenveen dat aan het einde van de eerste helft op gelijke hoogte kwam. Nadat Henk Veerman eerst op doelman Remko Pasveer stuitte, schoot Pelle van Amersfoort op geweldige wijze de rebound over de doelman van Vitesse in het goal.

Na de rust was Vitesse dicht bij een nieuwe voorsprong, maar Matavz kreeg de bal niet achter Hansen. Na een uur spelen kreeg Veerman een grote kans om Heerenveen op voorsprong te zetten, maar oog in oog met Pasveer lukte dat de spits niet.

Tien minuten voor tijd kwam Heerenveen een paar keer goed weg. Eerst schoot invaller Mitchell van Bergen over en een minuut later raakte Thomas Bruns de paal. Daarna was ook Heerenveen nog dicht bij de overwinning, maar het schot van Michel Vlap werd door Pasveer gekeerd.

Vitesse - SC Heerenveen 1-1 (1-1). 13. Daniel Høegh (e.d.) 1-0, 38. Pelle van Amersfoort 1-1. Gele kaart: Thulani Serero (Vitesse).

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Bulthuis; Schaars (83. Bruijn), Van Amersfoort (86. Vlap), Kobayashi; Ødegaard, Veerman (73. Ghoochannejhad), Zeneli.