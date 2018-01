Volleybalsters VC Sneek rekenen thuis af met Peelpush

De volleybalsters van VC Sneek hebben zaterdagavond in eigen huis de competitiewedstrijd van Peelpush gewonnen. De ploeg van trainster Petra Groenland was in vier sets te sterk voor het team uit het Limburgse Meijel (3-1).

De Sneker vrouwen wonnen de eerste set met 25-18 en de tweede set met 25-23. De derde set ging verloren (25-16). In de vierde en laatste set stelde Sneek de overwinning veilig. De set ging met 25-20 naar de thuisploeg.

Door de winst blijft VC Sneek in het spoor van koploper Sliedrecht Sport. De Snekers liepen zelfs in, want de koploper verloor met 3-1 van Zwolle.