Korfballers SCO onderuit tegen koploper Groen Geel

SCO is er zaterdagavond niet in geslaagd om in de uitwedstrijd tegen Groen Geel voor een stunt te zorgen. De ploeg van trainer Aegle Frieswijk en de nummer vier van de competitie ging tegen de koploper van de hoofdklasse A onderuit. In Wormer werd het 28-24 voor de thuisclub.

Het was een gelijkopgaande wedstrijd tussen SCO en Groen Geel. Na de eerste helft stonden de bezoekers met een doelpunt achter (13-12). Nadat het in de tweede helft 17-17 stond en een stunt in de lucht hing, zette de thuisclub aan en liep het uit naar 28-24.

Volgende week zondag speelt SCO in en tegen Wageningen.