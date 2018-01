Aris geeft wedstrijd in Amsterdam uit handen en verliest

De basketballers van Aris hebben zaterdagmiddag op bezoek bij Apollo Amsterdam verloren. De ploeg van trainer Tony van den Bosch kon het goede begin van de wedstrijd geen vervolg geven en verloor in de hoofdstad uiteindelijk met 82-76.

Aris begon goed aan de uitwedstrijd en liep uit naar een voorsprong van 19-10. Daarna nam de thuisclub het initiatief over. Na het eerste kwart stond het 26-21 voor de Amsterdammers. In het tweede kwart knokte Aris zich terug in de wedstrijd. Dat resulteerde in een ruststand van 39-39.

Het bleef spannend en in het derde kwart had Aris de gelijke stand omgebogen naar een voorsprong (58-55). Helaas voor de Leeuwarders konden zij die voorsprong niet vasthouden en verloren ze de wedstrijd met zes punten verschil.

Volgende week zaterdag staat voor Aris de uitwedstrijd tegen Donar uit Groningen op het programma.