Mosk bouwt Natuurmuseum om tot levensecht gruttonest

Het atrium van het Natuurmuseum Fryslân is volledig omgebouwd tot gruttonest. Dat is gedaan om bezoekers te laten voelen hoe het is om een grutto te zijn. In speciale belevings- en geluidsinstallaties worden effecten opgeroepen die in de levenswereld van de grutto thuishoren.

Teun Mosk is theatermaker en heeft het 'Grote Grutto Theater' gebouwd. Mosk zegt dat er aandacht aan de grutto wordt gegeven, omdat daarmee de bedreiging van weidevogels in beeld gebracht kan worden. "Dat moet voor een stukje bewustwording zorgen", zegt Mosk.

Vanaf 26 januari is het gruttotheater in Leeuwarden open.