ONS Sneek krijgt in Katwijk flinke draai om de oren

Door onder andere vier goals van Quick Boys-topscorer Yordi Teijsse ging ONS Sneek zaterdagmiddag in de derde divisie met grote cijfers onderuit. Op bezoek bij Quick Boys liep de ploeg van trainer Chris de Wagt tegen de grootste nederlaag van dit seizoen op. In Katwijk werd het maar liefst 7-0 voor de thuisclub.

Toch was de eerste kans van de wedstrijd voor ONS Sneek, maar keeper Jesper Hogedoorn van Quick Boys was net iets eerder bij de bal dan Jan Dommerholt. Daarna nam Quick Boys het heft in handen. Na ruim een half uur spelen kwam de ploeg uit Katwijk op voorsprong door een goal van Reda Kharchouch. Teijsse maakte er vlak voor rust 2-0 van.

ONS Sneek had het zwaar tegen de nummer drie van de competitie. Na acht minuten in de tweede helft maakte Kharchouch zijn tweede en de derde voor Quick Boys. Nadat ONS Sneek-middenvelder Michael Lanting met een schot dicht bij de aansluitingstreffer was, besliste Teijsse de wedstrijd. Met nog een half uur op de klok maakte hij uit een strafschop de 4-0, tien minuten later de 5-0 en twee minuten daarop de 6-0. Invaller Kelvin Maynard maakte er in de slotfase zelfs nog 7-0 van.

De andere Friese vertegenwoordiger in de derde divisie, Harkemase Boys, kwam zaterdag niet in actie. De thuiswedstrijd tegen DVS'33 werd afgelast.

Quick Boys - ONS Sneek 7-0 (2-0). 34. Reda Kharchouch 1-0, 43. Yordi Teijsse 2-0, 53. Kharchouch 3-0, 62. Teijsse (pen.) 4-0, 72. Teijsse 5-0, 74. Teijsse 6-0, 81. Kelvin Maynard 7-0. Gele kaart: Michael Lanting (ONS Sneek).