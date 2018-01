Arends na opmerkelijk incident in finale challengertoernooi

Tennisser Sander Arends staat zondag in de finale van het challengertoernooi in het Duitse Koblenz. Samen met de Kroaat Antonio Šančić versloeg de Leeuwarder zaterdag Grzegorz Panfil uit Polen en Volodymyr Uzhylovskyi uit Oekraïne. In een lange, spannende wedstrijd werd het 6-4, 3-6 en 11-9.

De koppels deden niet veel voor elkaar onder. Zowel in de eerste als in de tweede set was een break genoeg voor setwinst. Ook in de beslissende supertiebreak ging het lang gelijk op. Een dubbele fout van Panfil bij de stand van 9-9 zorgde ervoor dat Arends en Šančić op matchpoint kwamen. De Leeuwarder maakte het toen op eigen service af.

Bij een stand van 3-2 in de supertiebreak gebeurde er nog iets opmerkelijks. Arends raakte met zijn racket zijn kompaan toen hij een volley wilde slaan. Šančić kreeg daarna een blessurebehandeling aan zijn pols. Hij kon daarna gewoon doorspelen. Na afloop is de Kroaat wel naar het ziekenhuis gegaan om foto's van de pols te laten maken. Het is nog niet duidelijk of Šančić zondag de finale kan spelen.