Staatsbosbeheer over duindoorbraak: "Wel even schrikken"

Dat er tijdens de storm van afgelopen week op Ameland een duin is doorgebroken heeft grote gevolgen voor de natuur. Dat zegt Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer. Met belangstelling keek zij naar de manier waarop de natuur in een paar dagen tijd al flink is veranderd.

"Je schrikt er altijd wel even van", vertelde Veenendaal, maar zei ook dat de doorbraak voor de eilandbewoners geen gevolgen heeft. De zogenaamde primaire waterkering die het eiland tegen de zee moet beschermen ligt een eind verderop en is tijdens de storm onaangestast gebleven.