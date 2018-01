Geen podiumplek voor Friezinnen op 500 meter in Erfurt

De Friezinnen die in het Duitse Erfurt bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in actie kwamen op de 500 meter, hebben net niet het podium weten te halen. Marrit Leenstra viel net buiten het podium en werd vierde met een tijd van 38.43. Letitia de Jong eindigde vrijdag op de eerste 500 meter nog op de negende plek en verraste zaterdag met de zesde tijd (38.58). Door haar goede prestaties klom De Jong naar de zeventiende positie in het wereldbekerklassement.

Anice Das, die in voorbereiding is op de Olympische Spelen in Zuid-Korea, werd negende met een tijd van 38.87. Mayon Kuipers eindigde op de tiende plek met 39.07.