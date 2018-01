Friese teksten op stadsgebouwen in Leeuwarden

Op gebouwen in de binnenstad van Leeuwarden komen teksten te staan voor het openingsweekeinde van Culturele Hoofdstad. De teksten moeten de bewoners en bezoekers van de stad de Friese taal en meertaligheid laten zien. Met dit project Sichtberens willen de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân de positie van het Fries in de openbare ruimte versterken.

"Met dit project maken wij het Fries en meertaligheid op een vernieuwende en inspirerende wijze zichtbaar in de openbare ruimte", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. "Wij hopen dat deze voorbeelden in Leeuwarden een inspiratie zijn voor andere gemeenten in Fryslân."

Kunstenaar Marten Winters en ontwerper Aad van Altena zijn de bedenkers van het concept. Met het team van kunstproject Lân fan Taal vonden ze geschikte locaties. "Wij willen taal tot leven brengen met eenvoudige en rake teksten, die iets toevoegen aan de openbare ruimte."

In de loop van 2018 komen er meer tekstwerken op huizen in de Leeuwarder binnenstad.