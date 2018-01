Eerste blockchainbijeenkomst van Fryslân in Leeuwarden

De eerste blockchainbijeenkomst van Fryslân vindt zaterdagavond plaats in de Kanselarij in Leeuwarden. Daar komen ruim 160 menen bijeen om te praten over de bitcoin en andere digitale munten, en het systeem dat er achter zit. De bitcoin is de laatste tijd vaak in het nieuws, omdat je er veel geld mee zou kunnen verdienen. Maar als je op het verkeerde moment instapt, kun je ook veel geld verliezen, zegt initiatiefnemer Robert Leach van de blockchainbijeenkomst.

Volgens Leach is het belangrijk om niet alleen informatie te verzamelen op internet, maar ook naar echte bijeenkomsten te gaan. Zo maak je kennis met de mensen, met wie je daarna digitaal handelt.