Kunstenaar Feiko Beckers exposeert in Fries Museum

Vanaf volgende week is er een tentoonstelling met werk van kunstenaar Feiko Beckers in het Fries Museum in Leeuwarden. Hij is over de grens veel bekender dan in eigen provincie. Hij komt uit Witmarsum, heeft in Groningen en Amsterdam aan de kunstacademie gestudeerd en woont nu in Brussel. Zijn werk is bekend in binnen- en buitenland, maar hij is nu in Fryslân voor zijn eerste museale solotentoonstelling.

Feiko Beckers maakt filosofische fideokunst op een grappige manier. Hij probeert oplossingen te vinden voor alledaagse problemen en sociale ongemakken. In Fryslân heeft Beckers alleen nog maar bij Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag geëxposeerd. Zijn werk is eerder te zien geweest in filmmuseum Eye in Amsterdam en Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Hij is genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2018.

Op zaterdag 3 maart en zaterdag 7 april is Feiko Beckers live aanwezig in het Fries Museum, om workshops te geven over zijn kunst. Zijn tentoonstelling duurt tot 29 april 2018.