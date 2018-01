Man valt in slaap met pan op het vuur, huis vol rook

De politie van Leeuwarden heeft zaterdagmorgen een bewoner van de Correllistraat wakker gemaakt, die lag te slapen in een appartement vol rook. De brandmelders gingen af, maar daar was hij niet wakker van geworden. De man zou tijdens het bakken van loempia's in slaap zijn gevallen. Een woordvoerder van de brandweer kon dat niet bevestigen, maar zei wel dat er iets op het vuur stond.

Eerder waren er ook al agenten op de melding afgegaan, maar zij kregen te horen dat er niemand meer in huis was. "Het had dus allemaal veel erger kunnen aflopen", zei de brandweerwoordvoerder.

De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft met een ventilator de rook uit de woning geblazen. Er lijkt weinig schade aan de woning te zijn.