Friese kinderen leren angsten te overwinnen op 'Durfpoli'

Angst voor spinnen of honden, hoogtevrees of bang zijn in het donker. Zo'n 8 procent van de kinderen tot 12 jaar oud heeft deze angsten, maar op de 'Durfpoli' kunnen ze er wat aan doen. De Universiteit Groningen en Accare hebben afgelopen zomer een Durfpoli opgericht in Groningen, om kinderen van hun angsten af te helpen. In Fryslân komen nu ook twee Durfpoli's, in Drachten en Leeuwarden.

De reacties op de Durfpoli in Groningen zijn zo positief, dat de initiatiefnemers ook in Fryslân kinderen willen helpen. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op tijd worden geholpen, omdat angsten van grote invloed zijn op het dagelijks leven.

Angst opzoeken

Een behandeling bestaat uit zeven afspraken op de Durfpoli, waarbij de angsten worden opgezocht. Als een kind bijvoorbeeld bang is voor honden, zal het in contact worden gebracht met een hond, om zelf in stappen met een professional de angst te overwinnen.

Onderzoek

Naast de behandelingen wordt er ook onderzoek gedaan naar de beste methode, om kinderen en jongeren van angsten af te helpen. Er zijn al aanmeldingen van ouders binnengekomen voor behandelingen, maar de initiatiefnemers van de Durfpoli zoeken ook nog kinderen die aan het onderzoek willen meewerken.

Vanaf februari kunnen kinderen in Drachten en Leeuwarden worden behandeld.